Castanhal-PA 1 x 2 Moto Club-MA – Felipe Cruz brilha e Moto Club bate o invicto Castanhal – Futebol Interior

Castanhal, PA, 19 (AFI) – O time de melhor campanha na Fase de Grupos caiu neste domingo. O Castanhal-PA perdeu novamente para o Moto Club-MA, desta vez, por 2 a 1 e está eliminado do Campeonato Brasileiro Série D. O Japiim teve dificuldades na criação e o Moto Club aproveitou o brilho de Felipe Cruz.

Guilherme diminuiu a contagem, quando o placar já estava 2 a 0 com gols de Vander e Felipe Cruz.

O Moto Club, no Nhozinho Santos, ganhou por 2 a 0 e garantiu a classificação. O time aguarda Itabaiana-SE ou América-RN nas oitavas de final. O primeiro duelo acabou empatado em 1 a 1, então, o vencedor avança. Qualquer igualdade leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de gol fora.

ESSE É O CASTANHAL?

O Moto Club aproveitou a vantagem no Maranhão para ficar na defensiva e sair em velocidade. O Castanhal teve a bola durante boa parte do primeiro tempo, porém, não assustou João Paulo. O goleiro visitante, quando exigido, não precisou de muito esforço.

A expectativa pelo Japiim perigoso e em busca da reviravolta não foi atendida. O Moto Club, inclusive, esteve mais próximo do gol. Na grande oportunidade, Ted Love deixou Guilherme na saudade, antes de servir Vander, que encheu o pé. Axel fez milagre.

MOTO DECIDE

O meio-campista voltaria a aparecer no início da etapa final e, desta vez, com bola na rede. A bola sobrou nos pés de Vander, depois da defesa do Castanhal afastar mal. Ele rolou para Felipe Cruz, recebeu de volta e acertou um bom chute. Sem chances para Axel.

Os mandantes tentaram a resposta de imediato, mas a finalização de Pecel foi rente a trave. De pouco adianto. Aos 9 minutos, o Moto Club ampliou. Felipe Cruz, que entrou no retorno dos vestiários, sofreu falta de Samuel dentro da área e o árbitro assinalou pênalti.

Ted Love assumiu a responsabilidade e cobrou no cantinho. Axel defendeu, porém, o rebote parou nos pés do iluminado Felipe Cruz. O atacante pegou de primeira e balançou as redes.

GOL DE HONRA

O Castanhal lutou para encerrar a participação na Série D com dignidade e diminuiu, aos 19. Pedrinho bateu o escanteio na área e Guilherme subiu mais alto para colocar no fundo das redes.