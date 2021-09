Castanhal-PA acerta a contração de meio-campo ex-Guarani e Palmeiras – Futebol Interior

Belém, PA, 07 (AFI) – Após a saída de Fazendinha, o Castanhal-PA agiu rápido no mercado e anunciou o meia Renato Henrique. Ele chega para reforçar o time até o fim do Campeonato Brasileiro Série D. O jogador já defendeu o Guarani e I último clube foi O Jacuipense na Série C

Além desses, o meia já atuou com a camisa do Palmeiras, ainda nas categorias de base; Náutico; Boa Esporte-MG, e Salgueiro-PE. No Jacuipense, fez apenas oito jogos e um gol.

CAMPANHA NA SÉRIE D

O Castanhal terminou a Fase de Grupos da Série D com a melhor campanha: 11 vitórias e três empates. Invicto com 36 pontos conquistados. No primeiro mata-mata da competição, o Japiim irá enfrentar o Moto Club-MA. O primeiro embate acontece no próximo domingo, a partir das 15h30, no Nhozinho Santos, em São Luís.

