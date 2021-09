Caxias-RS 1 x 0 Portuguesa-SP – Grená abre vantagem em cima da Lusa rumo as oitavas da Série D – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 12 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da rodada de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D no começo da tarde deste domingo (12), o Caxias-RS fez jus ao fator casa para abrir vantagem no mata-mata. Jogando no Estádio Centenário, o time gaúcho recebeu e venceu a Portuguesa-SP, pelo placar de 1 a 0. Michel, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do duelo. A Lusa ainda teve um gol anulado nos minutos finais.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado (18) para definir a classificação no Estádio do Canindé, às 16h. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, a Portuguesa joga por uma vitória simples, já que tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Do outro lado, o Caxias jogará pelo empate que mesmo assim irá avançar. Quem passar de fase irá encarar o vencedor de Boa Esporte e União Rondonópolis nas oitavas de final.

PRIMEIRO TEMPO

O duelo começou bastante truncado no meio campo, com muitas faltas e os dois times trocando passes em busca de espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, em uma jogada rápida pela lateral, a Portuguesa conseguiu assustar. Logo aos dois minutos, Feijão cruzou na área e Walfrido cabeceou firme, mas de frente para o gol, acabou cabeceando para fora.

A resposta do Caxias veio minutos depois, aos 11. Kelvin aproveitou o erro da defesa adversária, ficou com a bola na entrada da área e bateu cruzado, mas a bola pegou efeito e acabou saindo rente a trave. Aos 15 foi a vez de Denis Neves cobrar falta para Lusa e animar a torcida, mas ficou na defesa do goleiro adversário. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou zerado.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritmo do duelo aumentou e depois de ver a Portuguesa chegar com perigo em um chute de William Magrão, o Caxias conseguiu abrir o placar aos 22 minutos. Michel apareceu entrada da área e mandou um cruzamento cheio de efeito de perna esquerda. A bola pegou o destino do gol e complicou a vida do goleiro Dheimison, que até se jogou na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.

A partir daí, o time paulista se mandou ao ataque em busca do empate e deve duas boas oportunidades. Aos 29 minutos, depois de um cruzamento, a bola ficou viva na área e Maykinho finalizou de perna direita, mas a bola saiu rente a trave. Já aos 37, Caio Mancha, que havia acabado de entrar, apareceu na área e testou firme, mas parou em um verdadeiro milagre do goleiro adversário. Já nos minutos finais, o time paulista teve um gol anulado e por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Caxias por 1 a 0.