Caxias-RS 1 x 1 Juventus-SC – Juventus busca empate, mas Caxias comemora – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 4 – Mais um time conheceu a sua classificação para o mata a mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Pela última rodada no grupo de fase, o Caxias-RS recebeu no Centenário, na tarde deste sábado, a representação do Juventus-SC, do Jaraguá do Sul (SC). O duelo terminou empatado 1 a 1. Para o Falcão Grená assinalou Marlon, enquanto Marllon Pereira deixou tudo igual.

Com o empate, o Caxias soma 18 pontos na quarta posição, mesma pontuação do Juventus que ficou de fora no saldo de gols e perdeu a vaga para o Esportivo-RS, que também totaliza dezoito pontos na tabela, na terceira colocação do Grupo A8.

EM BRANCO

Assim que o árbitro apitou o início do jogo o time casa foi em busca do primeiro gol. Aos 5 minutos quase foi inaugurado o placar com Lucas Carvalho que bateu cruzado. Atento, o arqueiro Hass fez a defesa.

Aos 10 minutos, Michel perdeu excelente oportunidade ao cabecear a bola na cara do gol para fora no belo passe de Kelvin que cruzou na medida. O goleiro do Moleque Travesso tirou a bola com os olhos que tirou tinta da trave rasteiro. Aos 20, de fora da área Kelvin em cobrança de falta acertou a trave, antes o arqueiro do Moleque tocou na bola.

Os visitantes chegaram com perigo a meta do Falcão Grená somente aos 44 minutos. Na cara do gol, Pablo cabeceou para fora. Por conta disso, o a primeira etapa terminou em branco, mas o time da casa merecia uma sorte melhor.

O time grená foi melhor em campo com mais posse de bola, enquanto o representante de Jaraguá do Sul jogou fechadinho e tentando um contra-ataque, mas sem sucesso.

O número um do Caxias, Marcelo Pitol não foi nenhum momento exigido. Apesar das oportunidades desperdiçadas pelo time grená ainda sim o jogo deixou um pouco a desejar.

TUDO IGUAL, MAS CAXIAS CLASSIFICADO

A partida no segundo tempo foi interessante, onde as redes foram balançadas. Um gol para cada lado. Com mais posse de bola no jogo, o Juventus tomou o gol aos 30 minutos, através de Marlon de cabeça em passe açucarado de Jean Dias, este já havia levado a perigo a meta do arqueiro Hass, em duas oportunidades.

Aos 37, quase o tento de empate com Genílson que resolveu ariscar de fora da área e a bola passou rente ao travessão num verdadeiro perigo. Na pressão e no desespero, finalmente o gol de empate saiu com Marlon Pereira cobrando penalidade nos acréscimos e no último lance.

No entanto, nada adiantou e o pega terminou empatado 1 a 1. Bom para o Caxias que classificou para o mata-mata e terá como adversário a Portuguesa-SP. Já o time do Moleque Travesso dá adeus na competição perdendo a vaga para o Esportivo que goleou o Rio Branco-PR, em Bento Gonçalves (RS), por 4 a 1.