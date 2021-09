Caxias-RS 2 x 0 União-MT – SER faz a lição de casa e vai com vantagem para o jogo de volta – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 25 (AFI) – O Caxias fez o dever de casa e saiu na frente no primeiro jogo do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, pelas oitavas de final. Jogando na tarde deste sábado, em Caxias do Sul, no Centenário, a SER, bateu por 2 a 0, a representação do União de Rondonópolis-MT. O gols da SER, foram assinalados através de Bruno Ré e Jean Dias. Com o triunfo, o Caxias pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim avança para as quartas de final. Para o União, a missão ficou mais difícil, pois precisa vencer por três de gols para passar de fase. Uma vitória por dois gols de diferença a decisão vai ser decidida em cobrança de penalidades.

NA FRENTE

O jogo começou com uma equipe estudando a outra, no entanto, aos 14 minutos, o placar foi inaugurado a favor do time da casa. Matheuzinho, fez belo cruzamento na medida para Bruno Ré, que apareceu de surpresa e meteu a cabeça, sem chance para o arqueiro do Tourão do Cerrado. Os visitantes chegaram a meta da SER, aos 29 minutos, com Heltinho que fora da área arriscou fraco para a defesa tranquila de Pitol. Após tomar o gol, o Colorado Vermelho na base da pressão ameaçou, mas corria o risco do contra-ataque.

Tanto que aos 36 minutos quase aconteceu o segundo tento com Mila que recebeu livre e cabeceou com precisão e a bola acertou o travessão. No rebote, Neneca, fez a defesa. Um minuto depois, o Colorado chegou com Tiarinha, este dentro da pequena chutou na rede, mas pelo lado de fora, num vacilo do setor defensivo do Caxias pelo setor esquerdo com o goleiro Pitol batido no lance. Com isso, o placar na primeira etapa terminou com a vitória parcial do Falcão Grená que foi mais ousado e com mais posse de bola, 1 a 0.

LIÇÃO DE CASA E BOA VANTAGEM

Na volta para o segundo tempo, logo aos três minutos por pouco não aconteceu o segundo gol da SER. Jean Dias cobrou escanteio pela esquerda e a bola quase entrou e seria um gol olímpico. Aos 8, o Tourão deu o troco com Heltinho que dentro da pequena chutou de volei para a defesa de Pitol. Aos 13 minutos, o segundo gol saiu do papel com Jean Dias que havia entrado no lugar de Kelvin. O camisa dezessete virou e tocou dentro da pequena rasteiro que contou ainda com a colaboração do arqueiro Neneca. Aos vinte e um minutos, Neneca, redimiu no lance do gol evitou o terceiro gol ao tirar com os pés.

Em seguida, Jean Dias levou perigo ao gol do União, ao tocar de cabeça rente a trave. O representante de Rondonópolis quase diminuiu com Edson, este arriscou de longe e a bola tirou tinta do travessão. No restante da partida as situações de gol foram quase nenhuma. Por conta disso, o Falcão Grená saiu de campo com uma grande vantagem para jogar fora de seus domínios no duelo de volta e buscar com mais tranquilidade a sua passagem para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão.

PRÓXIMO JOGO

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado(02), desta vez em Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, ás 16h.