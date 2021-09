Caxias-RS terá mudanças para encarar o União-MT fora de casa – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – O Caxias terá mudanaçs para o jogo decisivo em busca da classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O treinador Rafael Jacques terá retornos e desfalques.

O zagueiro Erik e o volante Karl voltam de suspensão e devem entrar no lugar de Lucas Rocha e João Vieira. Michal está recuperado de lesão e também deve retornar. Por outro lado, Kelvin, suspenso, e Jean Dias, com problemas estomacais, estão fora.

Possível escalação: Marcelo Pitol; Erik, Rafael Lima e Thiago Sales; Lucas Carvalho, Marlon, João Vieira (Karl) e Bruno Ré; Matheuzinho, Milla, Michel.

SITUAÇÃO

No último sábado (25), abrindo as oitavas de final, o Caxias venceu o União-MT por 2 a 0 no estádio Centenário e levará a vantagem para o jogo da volta, no Mato Grosso.

A partida de volta será no próximo sábado (02), às 16 horas, no estádio Engenheiro Luthero Lopes, em Rondonópolis.