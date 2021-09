Caxias-RS x Portuguesa-SP – Reforçada, Lusa visita o instável time grená – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 10 (AFI) – O mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro começa neste domingo para Caxias-RS e Portuguesa. As duas equipes se enfrentam às 15h, no estádio Centenário, pela segunda fase da competição.

O Caxias sofreu para conquistar a classificação. Após um bom início de torneio, o time gaúcho perdeu forças na reta final e só garantiu a classificação na última rodada, no saldo de gols. O clube grená foi o quarto da chave A8, com 18 pontos.

Já a Lusa fez uma campanha sólida na primeira fase. A equipe rubro-verde foi líder do Grupo A7, com 24 pontos, três a mais que o Santo André, segundo colocado.

CAXIAS

Para este jogo, o técnico Rafael Jacques poderá contar com dois retornos. O zagueiro Thiago Sales e o volante João Vieira, que cumpriram suspensão no último jogo, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, Maicon, Carlos Alberto e Milla, contundidos, estão fora da partida.

Um dos jogadores mais experientes do elenco grená, o zagueiro Rafael Lima elogiou o adversário e destacou o duelo.

“Caxias e Portuguesa possuem uma belíssima história no futebol brasileiro. Clubes que tiveram grandes momentos, revelaram excelentes profissionais e que estão passando por um momento de turbulência na sua história. Tenho certeza que será um grande confronto e que o Caxias consiga avançar para seguir em busca do acesso”, disse.

PORTUGUESA

Na Portuguesa, o técnico Fernando Marchiori terá o retorno de sete jogadores que cumpriram suspensão contra o Cianorte-PR, na última rodada. São eles: Jefferson Feijão, Marzagão, Caíque, Danilo Pereira, Lucas Douglas, Cesinha e Maykinho. Tito, com problema no adutor da coxa esquerda, é dúvida.

Confirmado na lateral esquerda, Denis Neves falou sobre o confronto com o Caxias. O camisa 6 elogiou o adversário e pede uma partida sem erros da Lusa.

“Nem precisamos ficar falando muito. Do outro lado tem um clube de muita tradição e acostumados também a jogos grandes, com um elenco bom. Temos que respeitar. É fazer o nosso jogo sem erros, é ter atenção toda hora, em todo lance. Vamos fazer de tudo para conquistar um grande resultado lá neste primeiro duelo”, afirmou.