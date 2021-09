CBF aprova retorno do público aos estádios a partir da 25ª rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Em Conselho Técnico realizado nesta sexta-feira com a presença de representantes dos 20 clubes, ficou definido que o retorno do público no Campeonato Brasileiro Série B acontecerá a partir da 25ª rodada.

Das 20 equipes, 14 votaram a favor e seis contra, prevalecendo a vontade da maioria. As equipes que poderão ter torcida e qual o percentual de torcedores liberados para entrada no estádio dependerá da decisão dos municípios.

ATÉ AQUI

Com liminar da prefeitura de Belo Horizonte-MG, o Cruzeiro foi a única equipe que jogou com a presença de torcida na Série B até agora. Nos jogos contra Confiança-SE e Ponte Preta, a Raposa contou com o apoio dos torcedores e venceu os jogos pelo placar de 1 a 0.

Antes da decisão desta sexta, Goiás-GO, Confiança-SE e Vila Nova-GO também já haviam recebido a liberação para ter público nas próximas partidas. O Vasco também já buscava junto à prefeitura do Rio de Janeiro-RJ a liberação.

A RODADA

A 25ª rodada da Série B tem início no próximo domingo (19), com o jogo entre Vasco e Cruzeiro. A partida, em São Januário, deve contar com a presença da torcida.