CBF autoriza presença de torcedores a partir das oitavas de final da Série D – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que os torcedores estão autorizados a acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. A medida já vale para o final de semana, quando serão realizados os confrontos de ida das oitavas de final.

Assim como na Série B, a entidade disse que, apesar do aval, a presença do público nos estádios estará condicionada a aprovação do Poder Público local. Ou seja, se os municípios não derem autorização para tanto, os clubes terão que seguir atuando com os portões fechados.

Inclusive, caso um dos clubes não possa receber público no estádio, as duas partidas terão que acontecer com portões fechados, respeitando o equilíbrio técnicos entre todos os candidatos ao acesso.

Por outro lado, caso os municípios concedam a autorização, os clubes terão que respeitar o protocolo sanitário elaborada pela CBF, desde a

apresentação de testes PCR pelos torcedores até o distanciamento deles dentro das praças de esporte.

Importante lembrar que ainda está vetada a presença de torcedores visitantes nestes jogos. Logo, só poderão estar nos estádios os torcedores dos clubes mandantes.

As oitavas de final da Série D estão agendadas para os dois próximos finais de semana e o PLACAR FUTEBOL INTERIOR acompanhará tudo em TEMPO REAL.

CONFIRA O DOCUMENTO EMITIDO PELA CBF: