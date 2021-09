CBF convoca clubes para discutir volta do público na próxima semana – Futebol Interior

São Paulo, SP, 05 (AFI) – A volta do público aos estádios pode ser confirmada nesta semana. A CBF agendou uma reunião extraordinária nesta quarta-feira com os clubes da Série D do Campeonato Brasileiro para tratar de um possível retorno.

No encontro, os dirigentes vão debater a possibilidade da volta dos torcedores aos estádios já no segundo turno do Brasileirão.

Um assunto a ser comentado será o acordo feito anteriormente sobre a liberação da torcida em todos os Estados ao mesmo tempo.

SITUAÇÃO EM CADA PRAÇA

Em São Paulo, o governador João Doria já anunciou o retorno de público para novembro. Por outro lado, Flamengo e Atlético-MG tiveram torcedores nas partidas da Libertadores, enquanto o Cruzeiro recebeu público na Série B.