CBF define datas, locais e horários das semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Estão definidas as datas, horários e locais dos jogos das semifinais da Copa do Brasil 2021. Nesta quinta-feira (23), a Diretoria de Competições da CBF publicou a tabela detalhada dos confrontos entre Athletico Paranaense e Flamengo e Atlético-MG e Fortaleza.

Os jogos serão na mesma data e no mesmo horário. Às 21h30 do dia 20 de outubro (quarta-feira), o Athletico Paranaense recebe o Flamengo na Arena da Baixada, enquanto o Atlético-MG duela com o Fortaleza no Mineirão.

Uma semana depois, no dia 27 de outubro, é a vez de Fla e Furacão se enfrentarem no Maracanã, e de Fortaleza e Galo jogarem na Arena Castelão. Os dois jogos estão marcados para as 21h30.

JOGOS DE IDA

20 de outubro (quarta-feira)

21h30 – Athletico Paranaense x Flamengo – Arena da Baixada, Curitiba (PR)

21h30 – Atlético-MG x Fortaleza – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

JOGOS DE VOLTA

27 de outubro (quarta-feira)

21h30 – Flamengo x Athletico Paranaense – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Fortaleza x Atlético-MG – Arena Castelão, Fortaleza (CE)