CBF divulga os confrontos da primeira fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Com início da Copa Verde previsto para o dia 13 de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na última sexta-feira, a tabela da competição. O campeão do torneio garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.

A primeira e segunda fase da competição será disputada em jogos únicos, que ainda não tem a confirmação de datas e locais.

CONFIRA OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE (13 ou 14 de Outubro)

Galvez x Ypiranga

Sinop x Porto Velho

Real Ariquemes x Penarol

Fast Clube x Castanhal

Gama x Aquidauanense

Interporto x Rio Branco VN

Águia Negra x Nova Mutum

Brasiliense x Rio Branco VT

CONFIRA OS JOGOS DA SEGUNDA FASE (20 ou 21 de outubro)

Remo x Vencedor de Galvez x Ypiranga

Manaus x Vencedor de Sinop x Porto Velho

Paysandu x Vencedor de Real Ariquemes x Penarol

São Raimundo x Vencedor de Fast Clube x Castanhal

Atlético-AC x Vencedor de Gama x Aquidauanense

Vila Nova x Vencedor de Interporto x Rio Branco VN

Rio Branco x Vencedor de Águia Negra x Nova Mutum

Cuiabá x Vencedor de Brasiliense x Rio Branco VT

DATA DA FINAL

A Copa Verde está prevista para ser disputada até dezembro. Os dois jogos da decisão estão marcados para 24 de novembro e 1º de dezembro. A CBF, ainda divulgou um diagrama, com os possíveis confrontos até a final.

Diagrama confrontos Copa Verde 2021 — Foto: Reprodução/Site da CBF