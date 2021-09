CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta segunda-feira as datas e horários dos jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Como o esperado, as partidas de ida serão no próximo final de semana, 25 e 26 de setembro, e os de volta, em 2 e 3 de outubro.

FERROVIÁRIA VIVA

Único paulista vivo no torneio, a Ferroviária irá enfrentar o Esportivo-RS no próximo sábado, às 16h, no Rio Grande do Sul. No domingo (3), também às 16h, faz o segundo jogo em São Paulo.

REGULAMENTO

Nas oitavas segue a forma de mata-mata, com os times de melhor campanha tendo a vantagem de disputar o segundo jogo em casa.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL

SÁBADO (25)

15h

Atlético-CE x Paragominas-PA

16h

Campinense-PB x Guarany-CE

Caxias-RS x União-MT

Esportivo-RS x Ferroviária-SP

DOMINGO (26)

15h

4 de Julho-PI x ABC-RN

16h

América-RN x Moto Club-MA

Cianorte-PR x Aparecidense-GO

Uberlândia-MG x Joinville-SC

JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL

SÁBADO (2)

15h

Joinville-SC x Uberlândia-MG

16h

União-MT x Caxias-RS

Aparecidense-GO x Cianorte-PR

DOMINGO (3)

15h

Moto Club-MA x América-RN

Guarany-CE x Campinense-PB

16h

Ferroviária-SP x Esportivo-RS

ABC-RN x 4 de Julho-PI

Paragominas-PA x Atlético-CE