CBF ‘dribla’ compromisso e calendário detalhado da Segunda Fase na Série C! Confira no FI – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A CBF surpreendeu e definiu a agenda da Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C na noite de segunda-feira e não terça, como estava marcado. Os oito times já entram em campo neste fim de semana com dois duelos no sábado e dois no domingo.

Vale lembrar que são os classificados estão divididos em dois Grupos, de acordo com a posição na Primeira Fase. Grupo C tem Paysandu-PA, Ituano-SP, Botafogo-PB e Criciúma-SC, enquanto o Grupo D, Novorizontino-SP, Tombense-MG, Ypiranga-RS e Manaus-AM.

REGULAMENTO

A Segunda Fase é disputada em sistema de turno e returno. Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se enfrentam pelo troféu.

A grande decisão será disputada em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

CONFIRA AS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS

1ª RODADA

02/10

Botafogo-PB x Ituano-SP, no Almeidão, às 17 horas

Ypiranga-RS x Tombense-MG, no Colosso da Lagoa, às 19 horas

03/10

Manaus-AM x Novorizontino-SP, no Colina, às 16 horas

Criciúma-SC x Paysandu-PA, no Heriberto Hülse, às 18 horas

2ª RODADA

09/10

Tombense-MG x Manaus-AM, no Tombos, às 17 horas

Novorizontino-SP x Ypiranga-RS, no Jorge Ismael de Biasi, às 19 horas

10/10

Paysandu-PA x Botafogo-PB, na Curuzu, às 16 horas

11/10

Ituano-SP x Criciúma-SC, no Novelli Júnior, às 20 horas

3ª RODADA

16/10

Ituano-SP x Paysandu-PA, no Novelli Júnior, às 17 horas

Criciúma-SC x Botafogo-PB, no Heriberto Hülse, às 19 horas

17/10

Manaus-AM x Ypiranga-RS, na Arena da Amazônia, às 18 horas

18/10

Tombense-MG x Novorizontino-SP, no Antônio de Almeida, às 18 horas