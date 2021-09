CBF havia avisado Sport sobre proibição do zagueiro Pedro Henrique; clube pode parar na lanterna do Brasileirão – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – O amadorismo deve colocar o Sport na lanterna do Campeonato Brasileiro. O clube escalou o zagueiro Pedro Henrique de forma irregular e pode perder até 17 pontos. A diretoria, encabeçada pela gerente Luana Moreno e pelo ex-executivo da agremiação Felipe Albuquerque, foi avisada pela CBF que o atleta não tinha condições de atuar com a camisa do Leão por ter participado de sete jogos pelo Internacional. No entanto, ‘ignoraram’ tal informações e promoveram a estreia do atleta frente ao São Paulo.

Acontece que Pedro Henrique fez cinco jogos pelo Colorado e levou dois cartões amarelos quando estava no banco de reservas, o que confirma a participação do atleta naquela partida.

Em uma troca de mensagens, os dirigentes do Sport, após questionados pelo vice-presidente Nelo Campos, garantiram que havia um erro no sistema da CBF e que o atleta estava liberado para atuar. O Sport acionou os advogados, mas está pessimista sobre a situação envolvendo o defensor.

Desde o caso Héverton, a CBF implantou um aviso no sistema que mostra quando o atleta não tem condições de jogar. O Sport, no entanto, confiou apenas na sua apuração e será prejudicado pelo fato.

Confira a troca de mensagens: