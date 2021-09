CCR Metrô Bahia e CVV lançam ‘Plantão de Escuta’, projeto em apoio a saúde mental

A pandemia intensificou ainda mais a atenção e o cuidado com a saúde mental dos brasileiros e a necessidade de conversar com alguém e ser escutado é algo cada vez mais comum. Pensando neste contexto, a CCR Metrô Bahia e o CVV (Centro de Valorização da Vida) lançam na próxima sexta-feira (10), no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, o Plantão de Escuta.

O projeto consiste na criação de um espaço exclusivo para atendimento de clientes e colaboradores do Metrô, na Estação Acesso Norte, ponto de ligação entre as Linhas 1 e 2 do modal de transporte. “É algo novo e que vai nos aproximar das pessoas, teremos sempre um voluntário disponível para conversar por videoconferência com quem estiver no espaço, com a privacidade e a atenção necessária para as pessoas que estão passando por momentos de angústia, solidão ou algum conflito”, explica Josiana Rocha, porta-voz do CVV em Salvador.

Também como uma das ações do Setembro Amarelo, a CCR Metrô Bahia recebe o Projeto Help, iniciativa que tem o objetivo de levar apoio emocional e acolhimento aos clientes do meio de transporte de forma itinerante, em diversas estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Neste projeto, voluntários fazem a abordagem nas plataformas, praticando a escuta afetiva com as pessoas.

O que: Plantão de Escuta, espaço físico direcionado exclusivamente para acesso das pessoas aos serviços do CVV, através de videochamadas (online).

Quando: a partir de sexta-feira, 10 de setembro. Funcionará de segunda a sexta, das 10h às 16h

Onde: Estação Acesso Norte da CCR Metrô Bahia