Ceará 1 x 0 Chapecoense – Quebra jejum e primeira vitória com Tiago Nunes – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – O Ceará quebrou o jejum de seis jogos sem vitória ao ganhar da Chapecoense, por 1 a 0, neste sábado à tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta também foi a primeira vitória do time cearense sob o comando do técnico Tiago Nunes, em seu terceiro jogo, após ele substituir a Guto Ferreira.

Com 28 pontos, o Ceará é o décimo colocado e, em princípio, parece tranqüilo em relação ao rebaixamento. Não vale o mesmo para a Chapecoense, na lanterna com apenas 10 pontos e apontada como a principal favorita para cair à Série B.

VEJA O GOL DA VITÓRIA !

BEM MOVIMENTADO

O primeiro tempo foi bastante movimentado, talvez, pela situação de cada time. O Ceará por não vencer há seis rodadas e a Chapecoense por jogar sem responsabilidade, uma vez que é uma virtual rebaixada.

Tanto que a primeira grande chance do jogo saiu pelo lado do time catarinense, quando Anselmo Ramon tentou encobrir Richard, a bola desviou no goleiro, subiu e ia cair nas redes quando apareceu o zagueiro Luz Otávio para aliviar em cima da linha. O Ceará também chegou na frente, mas desperdiçou chances por falha na finalização. Duas vezes com Kelvyn e uma com Fernando Sobral.

PÊNALTI E GOL

No começo do segundo tempo, o Ceará abriu o placar com um pênalti. Aos cinco minutos Busanello derrubou Luiz Otávio dentro da área. O técnico Tiago Nunes pediu para Vina cobrar, mas ele entregou a bola nas mãos de Jael. O ‘Cruel” abusou da categoria, batendo de cavadinha e no ângulo direito aos sete minutos.

A partir daí, a Chapecoense se abriu mais e deu espaços para o Ceará que ganhou mais força com as entradas de Cléber e Marlon. Aos 22 minutos, o zagueiro Jordan cometeu falta violenta e acabou expulso, deixando a Chape com um jogador a menos.

CHANCES E RISCOS

Os donos da casa criaram e perderam várias chances, algumas parando nas defesas de Keiller. Com o placar apertado, o Ceará correu riscos com o visitante que acertou a trave direita de Richard numa cabeçada de Derlan aos 27 minutos. Com mais volume, o Ceará segurou o resultado.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ceará agora vai enfrentar o Bahia, no próximo sábado (2), às 19 horas, em Salvador (BA). A Chapecoense vai receber em Chapecó (SC) o São Paulo no domingo (3) às 16 horas. Os dois jogos serão válidos pela 23.ª rodada.