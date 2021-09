Ceará acionará Cerro Porteño na Fifa por dívida milionário após venda de atacante – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Sem acordo, o Ceará acionará a Fifa para receber o que tem direito do Cerro Porteño, do Paraguai. O clube brasileiro cobra 320 mil dólares (R$ 1,67 milhão) referente à compra do atacante Mateus Gonçalves.

O Cerro Porteño comprou 100% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos em janeiro por 420 mil dólares. Os paraguaios pagaram a primeira parcela de 100 mil dólares, mas não quitaram as duas outras. Os valores são de 200 mil dólares, parcela vencida em julho, e 120 mil dólares, vencida em setembro.

CARREIRA

Cria da base do Palmeiras, Mateus Gonçalves passou por clubes do México e Portugal. Depois defendeu o Sport e Fluminense, antes de chegar ao Ceará. No Cerro Porteño já são 28 jogos, mas nenhum gol marcado.

BRASILEIRÃO

Com 24 pontos, o Ceará está na décima colocação. Volta a campo neste domingo, às 11h, quando visita o Grêmio pela 20ª rodada.