Ceará anuncia renovação com zagueiro até 2024 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 02 (AFI) – Fazendo campanha mediana no Campeonato Brasileiro, o Ceará anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Gabriel Lacerda. O jogador tinha vínculo até o final do ano e já poderia ter assinado pré-contrato com outro clube.

Lacerda ganhou a confiança do clube para apostar numa renovação até o final de 2024. O jogador é peça importante no elenco, tendo já atuado 19 vezes na temporada, sendo 12 somente no Brasileirão. Média superior a que ele teve no ano passado.

O jovem atleta tem apenas 22 anos e agora só sairá do clube em caso de pagamento da multa rescisória, que é mantida em sigilo pelas partes.

Além do jogador, outro que teve o vinculo renovado foi o goleiro Richard, que também ficará até o final de 2024.

O Ceará é o oitava colocado do Brasileirão, com 24 pontos ganhos.