Ceará oferece mensalidades gratuitas do Sócio Torcedor para estimular vacinação contra a covid-19 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 – O Ceará lançou uma campanha no último sábado em prol da vacinação contra a covid-19. Intitulada #VozãoPelaVida, a iniciativa oferece mensalidades gratuitas do plano de sócio do clube, o Sócio Vozão, a quem tiver se vacinado. Torcedores com a 1ª dose recebem um mês de sócio, e quem tiver completado seu ciclo vacinal, com duas doses ou dose única, ganham dois meses de fidelidade.

A campanha, disponível até 30 de setembro, se destina tanto para quem deseja renovar seu vínculo com o clube ou aderir ao programa pela primeira vez, não importando a marca do imunizante aplicado. Os interessados ainda ganham a camisa oficial do Ceará da temporada 2020.

O clube informou que, para novos sócios, o programa será cobrado por um ano, mas terá validade de 14 meses, a depender do número de doses tomadas. A exigência na hora do atendimento será apresentar o comprovante do ConecteSUS, a plataforma de saúde do Ministério da Saúde.

Ceará tenta influenciar torcida a se vacinar

Na partida contra o Santos, o Ceará homenageou o Sistema Único de Saúde (SUS) em um mosaico no Castelão. Os profissionais da saúde também fizeram parte da ação da equipe cearense, por meio da campanha “Vozão pela vida”. Isso porque, neste domingo, a Lei Orgânica da Saúde, responsável pela regulamentação e estabelecimento dos princípios, diretrizes e objetivos do SUS, completou 31 anos.

PRESENTE!

Onze profissionais da saúde do estado e da prefeitura de Fortaleza foram selecionados para acompanhar o duelo entre Ceará e Santos, que terminou sem gols. Os jogadores do Ceará entraram em campo com os nomes destes profissionais na camisa, e ao invés do tradicional minuto de silêncio antes da bola rolar, houve um minuto de aplausos como forma de reconhecimento de seu trabalho durante o período pandêmico.