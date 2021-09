Ceará oficializa chegada do maior artilheiro das quatro divisões do Brasileiro – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – O negócio com a Caldense-MG já estava fechado desde o início da semana, mas a chegada do atacante Gabriel Santos só foi oficializada pelo Ceará nesta quarta-feira.

“Gabriel Santos, de 22 anos, atual artilheiro entre todas as divisões do Brasileirão (13 gols), é o novo atacante do Alvinegro. O atleta chega por empréstimo, com opção de compra. Bem-vindo, matador”, anunciou o clube no twitter.

Gabriel Santos chega ao Ceará por empréstimo da Caldense-MG até o fim do Campeonato Cearense de 2022. No final, o Vozão tem a opção de comprar 60% dos direitos econômicos do atacante, enquanto a Veterana continuaria com 40%.

Com isso, a Caldense-MG perde seu principal jogador para o mata-mata da Série D contra a Aparecidense-GO.

HISTÓRICO

Mesmo com apenas 22 anos, o atacante já entrou na lista dos 20 maiores artilheiros do clube mineiro e surge como uma grande promessa do futebol brasileiro.

Neste ano o jogador tem 13 gols pela Série D, sendo assim, o maior artilheiro de todas as divisões nacionais. Ele aparece à frente de Eduardo (Brusque-Série B) – 11 gols e Gilberto, do Bahia, Edenilson, do Internacional e Bruno Henrique, do Flamengo – 8 gols (Série A).