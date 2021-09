Ceará x Chapecoense – Vozão recebe “saco de pancadas” para se reabilitar – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Não vivendo um bom momento no Brasileirão, o Ceará tem uma boa oportunidade de se reabilitar e se distanciar da zona de rebaixamento neste sábado. Pela 22ª rodada, o time cearense recebe a lanterna Chapecoense, às 17 horas, na Arena Castelão.

Em queda livre na tabela e amargando um jejum de seis partidas, o Ceará está na 13ª colocação, com 25 pontos. Do outro lado está a lanterna Chapecoense. Com apenas uma vitória e dez pontos, o time catarinense precisa de um milagre para escapar do rebaixamento.

A PRIMEIRA VITÓRIA?

Para conseguir a sua primeira vitória no comando do Ceará – tem um empate e uma derrota -, Tiago Nunes não vai conseguir repetir a escalação da última rodada, quando o time ficou no empate sem gols com o Santos, também na Arena Castelão.

Titular absoluto, o zagueiro Messias recebeu o terceiro amarelo e dá lugar para Gabriel Lacerda. Existe a possibilidade de Tiago Nunes realizar outras alterações, principalmente no ataque, com Cléber no lugar de Jael.

PARA O ATAQUE

Não podendo pensar em outro resultado que não seja a vitória, a Chapecoense vai para o tudo ou nada. Contra o Ceará, o técnico Pintado deve mudar o esquema tático e colocar quatro atacantes: Mike, Anselmo Ramon, Perotti e Bruno Silva.

Para essa partida, os desfalques de Pintado são todos por contusão: o zagueiro Joilson, os volantes Anderson Leite e Léo Gomes, e o meia Felipe Baxola.