Celebração da padroeira de Penedo começa com peregrinação na SEMDESH Penedo

Em Cada Lugar Uma Catedral é o lema dos festejos em homenagem à Nossa Senhora do Rosário

As homenagens que enaltecem a Padroeira de Penedo começaram de forma inovadora em 2021, com uma peregrinação que leva Nossa Senhora do Rosário para escolas, unidades de saúde, casas de acolhimento e repartições públicas.

A celebração itinerante começou nessa terça-feira, 28, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH). “Foi um momento singular e emocionante com nossa padroeira, sobretudo nesse momento de pandemia e de dificuldade financeira para muita gente”, afirma Rafael Ferreira, gestor do setor de assistência social da Prefeitura de Penedo.

“Nossa Senhora teve uma realidade muito parecida com vida das famílias que vivem com simplicidade e na luta por dignidade humana. Nela veio Jesus que trouxe igualdade para as pessoas, na sua vida em Deus, nosso Pai”, acrescenta o gestor e membro ativo da comunidade católica penedense.

Nossa Senhora do Rosário renova a esperança das pessoas e “nos motiva a continuar olhando, com carinho e respeito, para os filhos Dela, sobretudo os que mais sofrem”, destaca Rafael Ferreira, frisando o lema da celebração deste ano: Em Cada Lugar Uma Catedral

“Ela também é a mãe de nossa cidade e mãe tem um olhar especial, que cuida, que ama e se preocupa com os filhos”, disse o Secretário da SEMDSH.

A peregrinação da Padroeira de Penedo acontece nesta quarta-feira, 29, nos Colégios Diocesano e no Imaculada Conceição. Amanhã será a vez da Câmara Municipal de Penedo e da Casa do Bom Samaritano, que acolhe dependentes químicos.

Na sexta-feira, 01 de outubro, a celebração acontece na sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e no sábado, 02, na maternidade da Santa Casa de Misericórdia e no Lar São José, instituição que cuida de idosos.

A peregrinação religiosa estará na UPA e no Hospital Regional no domingo, 03, e na Secretaria Municipal de Cultura na segunda-feira, 04. Na terça, 05, Nossa Senhora do Rosário estará na 9ª Gerência Regional de Educação e na quarta, 06, na sede da Prefeitura de Penedo e na Secretaria Municipal de Educação.

A celebração também acontece diariamente na Catedral de Penedo, a partir das 18h30, com arrecadação de alimentos para distribuir às famílias carentes, com sugestão de um item por novena informado no perfil @catedraldiocesanapenedo

O ponto alto da festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário acontece no dia 07 de outubro, com celebração de missa e procissão.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Divulgação