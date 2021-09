Cena de filme: garçom encontra mochila com R$ 240 mil e devolve ao dono

Se você encontrasse R$ 240 mil, devolveria a quantia? Quando o garçom Antônio dos Santos se deparou com essa situação, não houve dúvida: o dinheiro precisava voltar para o dono.

O caso, que mais parece enredo de filme, aconteceu na última quinta-feira (24) e as informações são do G1. A mochila com R$ 240 mil foi esquecida em uma churrascaria localizada no município de Estância, Litoral Sul de Sergipe e ‘resgatada’ por Antônio, garçom do estabelecimento.

“A primeira coisa no mundo que aprendi é que tem que ser honesto. O valor não era meu, era dele”, explicou Antônio, de 35 anos. Após o susto ao se deparar com a grande quantidade de dinheiro, dividida entre cédulas e cheques, o garçom comunicou o ocorrido ao chefe, Hugo Marcel. Através de documentos contidos na mochila, eles conseguiram entrar em contato com o cliente esquecido, que é dono de uma distribuidora de bebidas em Aracaju.

Quando foi contatado, o homem já estava a caminho da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Ao retornar ao local, ele recebeu todos os itens de volta e presenteou o garçom com uma quantia em dinheiro – que Antônio preferiu não revelar.