Central-PE 2 x 1 América-RN – Mecão sofre virada e perde vice-liderança do grupo – Futebol Interior

Natal, RN, 05 (AFI) – O América-RN sofreu a virada para o Central-PE e perdeu por 2 a 1, neste domingo, no Lacerdão. O resultado complicou o Mecão, que buscava terminar a primeira fase da Campeonato Brasileiro Série D na vice-liderança.

Com o placar, o América ficou com 22 pontos, foi ultrapassado pelo Campinense-PB e agora é o terceiro do Grupo A3. O Central, que já entrou na rodada eliminado, subiu para sexto, com 15 pontos.

O JOGO

Mesmo atuando longe de seus domínios, o clube de Natal foi para o ataque, já que tinha como objetivo a segunda colocação. Logo aos sete minutos, Luiz Henrique recebeu lançamento e, com calma, deslocou o goleiro Igor para abrir o placar.

O resultado de 1 a 0 não era suficiente para o América, que precisava de mais gols para tirar o saldo do Campinense. Por isso, a equipe foi para o ataque, mas acabou surpreendida.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Pedro Maycon recebeu na grande área, passou pelo defensor e chutou forte para deiar tudo igual. Dois minutos depois, o mesmo Padro Maycon fez o segundo, após passe de Matheus Rosas.

PRÓXIMA FASE

O América terminou em terceiro do Grupo A3 e enfrentará o segundo da chave A4, que é o Itabaiana-SE. Já o Central, como mencionado, se despede da competição.