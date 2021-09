Centro Universitário tem inscrições abertas para atendimento psicológico gratuito

O Núcleo de Estudos e Práticas em Psicologia (NEPPSI) da UNIFACS está com inscrições abertas para atendimento psicológico gratuito. As pessoas que se inscreverem passarão por uma triagem para só depois iniciarem o acompanhamento, que tem previsão de início até o primeiro semestre de 2022. A inscrição pode ser feita por telefone, no número (71) 3045-5006, ou pelo link.

Podem se inscrever pessoas maiores de 16 anos. No entanto, é vetada a participação de estudantes da UNIFACS e seus familiares, assim como a de funcionários da instituição.

Tanto a triagem quanto o atendimento poderão ocorrer de forma presencial ou remota (online). A confirmação ocorrerá posteriormente, com cada inscrito. Todo o processo será realizado por estagiários do curso de Psicologia, supervisionados por psicólogos professores da UNIFACS.