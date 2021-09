Certeiro para o lanche: veja receita de bolinho de banana com tâmara

O bolinho de banana com tâmara é a receita ideal para quem está em busca de um lanche rico em minerais e vitamina. O lanche, ensinado pela nutricionista Fernanda Quadras Martins ao portal ‘Minha Vida’, é conte de potássio, zinco, magnésio, cálcio, fósforo e ferro. Veja:



Ingredientes:

3 ovos

4 bananas bem maduras

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de farelo de aveia

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

4 tâmaras picadas

1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo:

Coloque em uma panela as 4 bananas amassadas, os ovos e o óleo de coco. Depois, misture as farinhas e as tâmaras até formar uma massa homogênea, acrescentando o fermento por último.

Para terminar, ponha a massa em formas de silicone e leve ao forno preaquecido, em 180 graus, por aproximadamente 20 a 25 minutos. Bom apetite!