Cesama de Juiz de Fora – MG anuncia novo Concurso público: Até R$6mil

A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora – MG faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso que tem por objetivo o preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Analista de Saneamento – Assistente Social (1); Analista de Saneamento – Biólogo (1); Analista de Saneamento – Bioquímico ou Químico (1); Agente de Saneamento – Auxiliar Técnico (3); Agente de Saneamento – Operador de Estação (2); Técnico em Saneamento – Técnico em Edificações (2); Analista de Saneamento – Engenheiro Civil (3); Técnico em Saneamento – Técnico em Eletromecânica (1); Técnico em Saneamento – Técnico em Química (1); Analista de Saneamento – Advogado (1); Analista de Saneamento – Engenheiro Ambiental e Sanitarista ou Engenheiro Sanitarista (1); e Analista de Saneamento – Contador (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.934,81 a R$ 6.325,92, por carga horária de 30 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 de novembro a 2 de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 27,99 a R$ 47,25, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 3 a 9 de novembro de 2021, conforme edital.

PROVAS

O concurso público contará com prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática/raciocínio lógico; noções de informática; noções de legislação; e conhecimentos específicos; mais prova dissertativa e prova de títulos, para os cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 23 de janeiro de 2022, em locais a serem informados em data oportuna. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021