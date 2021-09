Chapecoense aposta no “tudo ou nada” e vai de quatro atacantes – Futebol Interior

Chapecó, SC, 24 (AFI) – Precisando de um milagre para escapar do rebaixamento no Brasileirão, a Chapecoense deve apostar no “tudo ou nada” nas próximas rodadas. Contra o Ceará, por exemplo, Pintado deve escalar quatro atacantes.

Afinal, a Chapecoense não tem mais nada a perder. Na lanterna do Brasileirão, com apenas dez pontos em 21 jogos, o Verdão do Oeste está a 13 do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Em busca de um resultado positivo para manter o sonho da permanência vivo, Pintado vai armar o time com quatro atacantes: Mike, Anselmo Ramon, Perotti e Bruno Silva. O meio de campo será formado apenas por Moisés Ribeiro e Denner.

“A gente vive um momento difícil, mas se todo mundo se unir e nos fecharmos no grupo podemos sair dessa situação”, disse Denner.

Para essa partida, os desfalques de Pintado são todos por contusão: o zagueiro Joilson, os volantes Anderson Leite e Léo Gomes, e o meia Felipe Baxola.

A provável escalação da Chape é: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro e Denner; Mike, Anselmo Ramon, Perotti e Bruno Silva.