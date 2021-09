Chapecoense vence a primeira, Coelho e Cuiabá se dão bem e Carille estreia com empate – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A bola rolou em quatro partidas na abertura da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Destaque para a primeira vitória da Chapecoense no campeonato. E não foi qualquer vitória. Triunfo pelo placar de 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino.

A equipe de Bragança Paulista saiu na frente com Arthur, de pênalti, mas os catarinenses viraram no segundo tempo com Mike e Anselmo Ramon. A Chape segue na lanterna e o Braga está em quarto.

Chapecoense acabou com a soberba do Red Bull Bragantino

SUBINDO…

Quem pegou o elevador na classificação foi o Cuiabá. A vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Juventude levou a equipe mato-grossense ao sétimo lugar, ao menos provisoriamente. Os gols da vitória foram marcados por Quintero (contra) e Jenison. A equipe de Caxias do Sul estaciona no 14º lugar. O gol dos mandantes foi marcado por Guilherme.

FURACÃO EM CRISE

O Athletico-PR perdeu mais uma. A equipe paranaense foi derrota pelo América-MG, fora de casa, por 2 a 0, no primeiro jogo da rodada. Com o resultado, o Furacão pode perde várias posições na tabela. No momento, é o décimo. Já o Coelho foi aos 21 pontos e terminará a rodada em 17º lugar.

Os gols da equipe mineira foram marcados por Felipe Azevedo e Lucas Kal, ambos na etapa final.

CARILLE ESTREIA

Na estreia do técnico Fábio Carille, o Santos ficou no empate sem gols com o Bahia na noite deste sábado. A partida aconteceu na Vila Belmiro, em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Santos soma agora 23 pontos, na 23ª posição e cai cada rodada mais na tabela. O Peixe completa seis jogos sem vitória no Brasileirão – são quatro empates e duas derrotas.

Depois de vencer o Fortaleza na última rodada e encerrar um jejum de oito jogos, o Bahia com este empate fica na beira da zona de rebaixamento – está na 15ª posição, com 22 pontos, um a mais do que o América-MG que está no Z4.