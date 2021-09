Chapecoense volta aos treinos com problemas para o próximo jogo – Futebol Interior

Chapecó, SC, 21 (AFI) – A reapresentação da Chapecoense na última segunda-feira, dois dias depois da derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, teve duas ausências: o zagueiro Joílson e o volante Anderson Leite.

Com edemas na coxa direita, os dois jogadores dificilmente reunirão condições para a partida de sábado, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anderson Leite se contundiu durante o jogo contra o Palmeiras e foi substituído no intervalo. O volante havia sofrido um problema parecido no final de agosto. Já Joílson sentiu a lesão durante a preparação na semana passada.

Apesar dessas baixas, a diretoria da Chapecoense não deve ir ao mercado em busca de reforços para a sequência do Brasileirão. Os clubes têm até sexta-feira para inscrever novos jogadores.

Em situação bastante delicada, a Chapecoense dificilmente vai escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. O time está na lanterna, com apenas dez pontos, 13 a menos que o Juventude, primeiro fora do Z4.