Chapecoense x Fluminense – Tricolor quer colar no G6 contra lanterna desesperado – Futebol Interior

Chapecó, SC, 06 (AFI) – Ainda buscando por uma reação, a Chapecoense termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, às 21h30. Recebe o Fluminense na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª rodada, na tentativa de vencer sua primeira partida. Já o Flu, que está há dois jogos sem perder, quer se aproximar do G6.

CLASSIFICAÇÃO

Nos últimos três jogos, a Chapecoense empatou com América-MG e Atlético-GO por 1 a 1, além de um 0 a 0 na última rodada diante do Sport. Mesmo assim, a situação do time catarinense é muito delicada, pois soma apenas sete pontos na lanterna (20º) e é o único time que ainda não venceu.

Já o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 e depois empatou por 1 a 1 com o Juventude. Chegou a 22 pontos em 12º lugar, último da zona de classificação à Sul-Americana. Quem fecha o G6 é o Corinthians, com 27 pontos.

CHAPECOENSE

A novidade para o duelo fica por conta da presença do volante Anderson Leite, que foi desfalque no último jogo, mas está recuperado de lesão na coxa esquerda. Léo Gomes e Ravanelli também são opções.

Por outro lado, o zagueiro Joílson teve um edema muscular na coxa direita e não foi relacionado. Em seu lugar deve jogar Kadu, que entrou no decorrer do duelo com o Sport.

Após melhora na defesa e três jogos sem perder, o técnico Pintado, que volta após suspensão, quer focar no setor ofensivo para surpreender o time carioca.

FLUMINENSE

A principal ausência no Fluminense será Fred. O atacante foi poupado da partida e o técnico Marcão escolheu escolheu Bobadilla para substituí-lo, assim como em outras partidas.

Egídio, lesionado, também está fora e dará lugar a Danilo Barcelos. Jhon Arias viajou para o enterro de sua avó e, com isso, Luiz Henrique e Lucca completam o ataque com Bobadilla.

Martinelli deve retornar ao time titular no meio-campo após ser poupado. Com isso, Nonato volta a ser opção no banco de reservas.