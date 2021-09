Chapecoense x Palmeiras – Boa chance para afastar a crise – Futebol Interior

Chapecó, SC, 17 (AFI) – Pressionado pela queda de produção, o Palmeiras tem uma boa oportunidade de se reabilitar neste sábado, quando enfrenta a lanterna Chapecoense, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato, o Palmeiras ainda é o vice-líder, com 35, mas viu o líder Atlético-MG abrir sete de vantagem. Além disso, o Flamengo, que está na cola, com 34, tem duas partidas a menos.

Já a Chapecoense segue em situação bastante delicada apesar da primeira vitória no Brasileirão, sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, fora de casa. Com apenas dez pontos, o Verdão do Oeste amarga a lanterna.

COMO VEM A CHAPE

O técnico Pintado não conseguiu comandar o último treinamento antes do jogo, porque Chapecó-SC foi castigada por fortes chuvas desde a madrugada desta sexta-feira. Com os campos do CT da Água Amarela tomados por poças d’água, os jogadores realizaram um trabalho na academia.

Sem desfalques, Pintado vai manter a formação que iniciou o jogo contra o Red Bull Bragantino. Recuperado de um edema na coxa, o zagueiro Joílson volta a ficar à disposição do treinador no banco de reservas.

PALMEIRAS QUER REAGIR

A má fase fez a pressão aumentar em cima do português Abel Ferreira, mas a diretoria fez questão de dar respaldo ao trabalho do treinador português e também aos jogadores do atual elenco palmeirense. Mesmo porque, na terça-feira, o time recebe o Atlético-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Para o jogo contra a Chapecoense, Abel Ferreira vai ter que fazer duas mudanças no meio-campo. O volante Danilo – lesão no tornozelo esquerdo – e o meia Zé Rafael – suspenso pela expulsão contra o Flamengo – são os desfalques. Felipe Melo e Patrick de Paula devem ser os substitutos.