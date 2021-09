Chay Suede compartilha foto com filha: “Eu e minha Maria”

Chay Suede atualizou o status de fofura na web na tarde deste domingo (26). O ator compartilhou fotos com a filha, Maria, em uma rede social. A menina, que é fruto do casamento do artista com Laura Neiva, roubou a cena. “Eu e minha Maria, pelos olhos do meu irmão @pedrodimitrow. Bom domingo, turma”, escreveu ele na publicação.

Em entrevista à revista RG, Chay falou sobre a gravidez de sua companheira em tempos de pandemia. “A incerteza do momento atual é algo que me deixa ansioso, me tira do sério, me deixa reflexivo em um lugar super negativo. Me preocupo em ver meus filhos crescendo neste mundo esquisito”, disse ele.