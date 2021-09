Chico Buarque e esposa vivem em casas separadas no mesmo prédio

Quem casa quer casa. Separada. É assim que Chico Buarque e Carol Proner, casados desde o último fim de semana, estão vivendo. Os dois moram no mesmo prédio no Leblon, Zona Sul do Rio, e não querem saber de relacionamento sob o mesmo teto.

O cantor e a advogada estão juntos desde 2017 e não pretendem mexer na dinâmica do relacionamento, que vai muito bem.