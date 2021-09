China bane por completo transações realizadas com criptomoedas

O Banco Central da China anunciou nesta sexta-feira (24) a proibição de todas as transações financeiras com criptomoedas. Com a declaração de ilegalidade, por parte do Governo chinês, o Bitcoin caiu quase 5%, atingindo US$42.874, segundo a agência Reuters. A decisão foi tomada, de acordo com o governo, para frear a lavagem de dinheiro e arrecadação de fundos ilegais.

As atividades comerciais vinculadas a moedas virtuais são atividades financeiras ilegais. Isto coloca em grave perigo os ativos das pessoas – Banco Central da China

Com a medida, bolsas estrangeiras também estão proibidas de oferecer qualquer investimento relacionado a criptomoedas. Durante o comunicado o Banco Central da China adverte que quem não cumprir as regras será investigado e punido de acordo com a lei. A partir de agora estão proibidos na China: o comércio com criptomoedas, a venda de Tokens, transações que envolvam derivados de criptmoedas, e arrecadação de fundos ilegais (lavagem de dinheiro).

O Banco Central da China afirmou que, durante os últimos anos, o comércio com criptomoedas alteraram a ordem econômica e financeira, aumentando a lavagem de dinheiro, esquemas de pirâmides e demais atividades criminosas. A decisão da China, com certeza, irá afetar o panorama do mercado das criptomoedas. Aqueles que nos últimos meses estavam vendendo suas RTX 3060, na China, podem se considerar com sorte. Resta saber o que irá acontecer com excedente de hardware, que agora irá ficar parado na mão de pessoas impedidas de minerar. A China também segue na contramão da decisão de outros países, como El Salvador que passou a aceitar o Bitcoin como moeda corrente do país.

Outras criptomoedas, como Dogecoin e Ether, apresentaram uma queda de 7%. Com as novas restrições, o polo de mineração deve sofrer uma alteração e migrar com intensidade para os Estados Unidos. Em setembro de 2019, a China era responsável por 75% de toda a mineração de Bitcoin do mundo, agora todo esse influxo de transações deve migrar para outros países, com os Estados Unidos tomando a dianteira no mercado. Além disso, nomes como Elon Musk devem continuar investindo em cripto e movimentando as transações com suas declarações, às vezes polêmicas.

Via: G1