Choro, clima de romance e declarações: veja o que rolou na Festa Neon – Fotos

A segunda festa de A Fazenda 13 estava do jeito que os peões gostam: boa música e muita animação! O convidado especial responsável por animar a noite foi ninguém menos que o DJ Bruno Martini

Mesmo com o clima de diversão correndo solto, teve quem focou nas estratégias e adiantou os planos para a próxima votação. Durante uma conversa com Tati Quebra Barraco e Solange Gomes na Festa Neon , Rico Melquiades revelou que fará de tudo para colocar Mileide Mihaile na Roça. “Eu conheço a peça. Meu voto é ela”, disse o peão.

Enquanto as peoas mostravam que têm gingado na pista de dança, Gui Araujo e Dynho Alves reafirmaram a amizade no reality show. A dupla trocou elogios e criou uma aliança no jogo

Reprodução / Record TV