Chuva castiga Chapecó, alaga campo e treino da Chapecoense é cancelado – Futebol Interior

Chapecó, SC, 17 (AFI) – A chuva castigou a cidade de Chapecó nesta sexta-feira. Por causa disso, o gramado do campo do Centro de Treinamento da Água Amarela ficou completamente alagado e com muita névoa. Sem condições de fazer a bola rolar, a delegação da Chapecoense cancelou o último treino antes do embate frente ao Palmeiras, marcado para este sábado, às 17h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense vem enfrentando problemas climáticos durante toda a semana. Na quinta-feira, a equipe treinou debaixo de neblina. Com previsão de chuva para sábado, a visibilidade poderá vir a ser um adversário tanto da Chapecoense quanto do Palmeiras no sábado.

Chapecoense não teve condição de treinar

O dia também foi de comemoração. O técnico Pintado festejou seu 55º aniversário. O treinador revelou o que gostaria de receber como presente e falou sobre a equipe. “Desejo de permanência tenho buscado todos os dias. Estamos trabalhando para isso, temos que merecer. Sobre a equipe, ganhamos confiança após conquistar um grande resultados. Temos que seguir focados para buscar novos feitos”, falou o treinador.

SITUAÇÃO

Apesar da vitória contra o Red Bull Bragantino, a Chapecoense aparece na lanterna do Brasileirão, com dez pontos. O São Paulo, o primeiro fora da zona de rebaixamento, soma 22.

“Temos muito o que melhorar, mas precisamos valorizar os pontos fortes que construímos com o nosso trabalho. Precisamos seguir nesse ritmo para sair dessa situação”, falou.