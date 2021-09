Cianorte-PR 0 x 0 FC Cascavel-PR – No duelo paranaense na Série D, nada de gols no Albino Turbay – Futebol Interior

Cianorte, PR, 12 (AFI) – Os primeiros 90 minutos do duelo paranaense que vale vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro terminou empatado. Cianorte e FC Cascavel se enfrentam neste domingo no Albino Turbay, em Cianorte e ficaram no 0 a 0, no jogo de ida da segunda fase.

O Cianorte jogou desde os 27 minutos do segundo tempo com um jogador a menos – o zagueiro Maurício foi expulso – e soube segurar o empate em casa.

O FC Cascavel jogou sem técnico Tcheco, o lateral-direito Libano e o meia Gimenes, trio que foi diagnosticado com Covid-19.

Enquanto o técnico Tcheco se recupera do covid-19, no comando do time Aurinegro está o auxiliar técnico José Luiz Fonseca

QUANDO?

O jogo de volta entre Cianorte e FC Cascavel será no próximo sábado, às 16h, no Olímpico Regional. Um novo empate leva a decisão para as penalidades. Quem vencer, avança.

Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Aparecidense x Caldense.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase, o Cianorte consegui a vaga com a terceira posição do Grupo 7, somando 20 pontos, foram quatro vitórias, oito empates e duas derrotas. O Cascavel se classificou em segundo do Grupo 8, com 27 pontos – sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

O JOGO

O jogo começou aberto com as duas equipes buscando o ataque desde o começo. O Cascavel era mais eficiente no começo da partida e tinha em Léo Itaperuna e Carlos Henrique duas boas armas ofensivas. O primeiro na velocidade e o segundo nas bolas aéreas.

O time da casa passou a ter mais posse de bola e dominar o jogo a partir do meio do primeiro tempo, porém não transformava esse domínio em lances ofensivos e criava pouco. Somente aos 38 minutos aconteceu primeira grande oportunidade do jogo. Lucas Abreu foi ao fundo pela esquerda e tocou para trás. Erick Salles dominou, mas bateu por cima.

O Cianorte voltou a desperdiçar outra grande chance aos 42 minutos. Após bate e rebate, a bola sobrou para Buba na direita, que dominou e bateu cruzado, com a bola passando rente a trave.

ETAPA FINAL

O Cascavel voltou do intervalo com outra postura e começou o segundo tempo fazendo o goleiro Bruno trabalhar. Logo no primeiro minuto, Robinho fez boa jogada e exigiu grande defesa do goleiro do Cianorte. Aos cinco minutos, foi a vez do zagueiro Maurício salvar o Cianorte em lance de João Pedro.

Com a boa atuação de João Pedro na etapa final, o FC Cascavel dominava o jogo na etapa final, mas faltava caprichar na hora da conclusão.Enquanto isso, o Cianorte sentia falta de uma melhor produção de Erick Salles e Lucas Batatinha.

Aos 27 minutos, o zagueiro Maurício do Cianorte foi expulso ao cometer falta em Léo Itaperuna e melhorou o panorama para o FC Cascavel.

O Cascavel, porém, não aproveitou a vantagem numérica, sendo pouco objetivo na parte ofensiva. O Cianorte segurou bem o adversário até o final e garantiu o empate na primeira partida.

PRÓXIMOS JOGOS

O jogo de volta entre Cianorte e FC Cascavel será no próximo sábado, às 16h, no Olímpico Regional, em Cascavel.