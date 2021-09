Cianorte-PR x Portuguesa-SP – Desfalcada, Lusa quer confirmar liderança contra time que luta por vaga – Futebol Interior

São Paulo, SP, 3 (AFI) – Já classificada, a Portuguesa enfrenta o Cianorte-PR neste sábado, às 15h, no Estádio Albino Turbay. O jogo é válido pela 14ª e última rodada do Grupo A7 Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão próximas na classificação, mas possuem objetivos diferentes.

Em terceiro, com 19 pontos, está o Cianorte. O clube paranaense tem três pontos à frente que o quinto, que é a Inter de Limeira, e precisa de pelo menos um empate para confirmar a classificação.

Na liderança da chave, com 23 pontos, a Lusa já garantiu a vaga na segunda fase, mas quer confirmar a primeira colocação. Para isso, terá que vencer a partida. Se perder, precisará torcer por um tropeço do Santo André contra o Bangu-RJ.

CIANORTE

Vindo de uma derrota por 2 a 1 para a Inter de Limeira, fora de casa, o Cianorte terá dois retornos importantes para este jogo. O técnico João Burse terá os retornos do volante Escobar e do atacante Wilson Júnior, que cumpriram suspensão na última partida.

A tendência é que Samuel Andrade e Lucas Batatinha sejam sacados da equipe para os retornos. No mais, o time deve ser o mesmo, já que não têm atletas contundidos ou suspensos.

PORTUGUESA

Na Lusa, o técnico Fernando Marchiori vai precisar quebrar a cabeça para escalar a sua equipe. Isso porque sete jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo, na vitória sobre o Madureira-RJ, e estáo fora da partida. São eles: o lateral direito Jefferson Feijão, os volantes Marzagão e Caíque, o meio-campista Danilo Pereira e os atacantes Lucas Douglas, Cesinha e Maykinho.

Além dos suspensos, o atacante Tito, que se recupera de um problema no músculo adutor da coxa esquerda, ainda sente dores e não deve ser relacionado para a partida.