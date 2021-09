Ciclo de palestras destaca principais habilidades que profissionais devem ter

A Unijorge está promovendo, até o dia 1 de outubro, um ciclo de palestras chamado ‘Semana das Soft Skills – As habilidades que destacam os profissionais’. O evento, que conta com a participação de professores da instituição e convidados, aborda aptidões e comportamentos em diversos campos de atuação e que possibilitam um melhor desempenho dos profissionais no mercado de trabalho.

A série de palestras gratuitas e abertas ao público tem como objetivo estimular profissionais que queiram alavancar a carreira e auxiliar estudantes na escolha da profissão. A programação on-line contém temáticas como competências socioemocionais, relações interpessoais, produtividade, foco, etc.

Os participantes interessados podem escolher as palestras em diferentes áreas de atuação. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site da instituição. A transmissão acontecerá via plataforma Teams e o participante receberá o link de acesso antes de cada evento.