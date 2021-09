Cidoca pode recuar para ALE e Ivana Toledo ser candidata a deputada federal em 2022

Para quem acha que muita coisa será definida somente em 2022, comete um significativo erro, pois mesmo com muita água para passar por baixo da ponte (que não é a que liga Penedo a Neópolis), muita coisa já está definida, porém, como afirma um amigo, “ainda não é a hora de anunciar nada oficial”, deixando claro a incerteza que paira sobre muitos detentores de mandato, sobre a renúncia do governador Renan Filho para uma possível disputa pela única vaga de Senador em 2022.

Pelas conversas recentes com amigos de influência no cenário político e com foco no desenho da conjuntura para 2022, os ventos que sopram trazem também a incerteza para uma possível candidatura de Alcides Andrade Neto, o vereador Cidoca, que pode recuar em suas pretensões, caso o cunhado Dr Alfredo Gaspar, atual Secretário de Segurança Pública de Alagoas, resolva disputar uma vaga na ALE.

Já para a Câmara dos Deputados, o nome da ex-vereadora Ivana Toledo, aparece como uma possibilidade dentro do projeto político do PROGRESSISTAS, montado pelo Presidente da Câmara, deputado Artur Lira. Para quem acha a possibilidade remota, erra mais uma vez, pois Ivana mesmo tendo saído das urnas sem vitória nas últimas eleições municipais, somou em todas elas mais de 10 mil votos e como cada eleição é uma história, já aprendeu que uma série de fatores possibilitam uma diferença para menos quando se acha que o processo será mais difícil ou uma diferença de votos para mais, quando se acha que o processo será muito mais fácil.

Já o PT em Penedo deverá contar com o nome de Jorginho Seixas à disposição para a ALE, uma vez que o interior foi um dos que mais somou votos para a soma do coeficiente eleitoral do partido nas últimas eleições.