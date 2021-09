Cientistas criam tinta que elimina necessidade de ar condicionado em algumas regiões

Não é somente o aquecimento global o responsável pelo aumento de temperatura e mudanças climáticas extremas, as tintas das cidades e o uso do asfalto também retém calor nos centros urbanos. E diversas soluções vêm surgindo para deixar as cidades mais “fica frio aí!”. Uma das ideias já apresentadas foi pintar os asfaltos de branco. E agora essa ideia recebe um grande aliado: a tinta branca mais branca do mundo!

Xiulin Ruan, professor de engenharia mecânica da Purdue University localizada em Indiana, desenvolveu a tinta mais branca já produzida. Inclusive a sua realização foi registrada no livro dos recordes, o famoso Guinness Book, na edição de 2021. E provavelmente esse recorde continuará por anos nas suas mãos. A branquíssima tinta tem a capacidade de refletir até 98,1% da luz solar que a atingir. Para efeito de comparação, as outras tintas com as mesmas propriedades (não são todas as tintas brancas que possuem a capacidade de refletir a luz) refletem entre 80 e 90% dos raios de luz e não são capazes de resfriar como essa nova invenção.

As tintas brancas de uso comercial, ao contrário da crença comum, absorvem calor ao invés de dissipá-lo. As tintas brancas de propriedades reflexivas contam com aditivos que as tornam cruciais para quem busca utilizar uma pintura que diminua o calor de construções. No caso da tinta branca mais branca, ela possuem sulfato de bário na sua fórmula. Esse material é um sólido cristalino de cor… branca. Ele tem propriedades de baixa absorção de luz solar, o que permitiu que a nova tinta subisse 3% na escala de branco. A versão anterior criada pela equipe de Xiulin Ruan usava carbonato de cálcio, que possui o dobro de absorção de luz que o sulfato de bário.

A ideia da Ruan era justamente produzir uma tinta que auxiliasse a resfriar os edifícios e diminuísse o aquecimento global. O consumo exagerado de ar condicionado aumenta o consumo de energia, que na enorme parte do planeta não vêm de fontes limpas. De acordo com o professor da Purdue University, pintar a cobertura de um prédio com essa tinta, cobrindo uma área de 93m², seria capaz de gerar uma dissipação de calor de 10 kW. Então pintando os tetos dos prédios, a tendência é que os espaços de trabalho e casas permaneçam mais tempo tempo com o ar condicionado desligado.

Via: USA Today Fonte: Purdue University