Cinco ótimos documentários disponíveis em streamings – Coisa de Cinéfilo

Adoradores de documentários, vamos fazer amizade? Este é um gênero do cinema que não é unanimidade de preferência, mas ao mesmo tempo tem sua fiel legião de fãs. Especialmente para os curiosos e para quem curte histórias gerais, a categoria Documentário é excelente para obter mais informações e ficar sabendo de detalhes que talvez nunca chegassem à nós, em outras circunstâncias. Sejam nacionais ou internacionais, os documentários vêm ganhando cada vez mais força, especialmente pela popularização em streamings, como é o caso da Globoplay e Netflix, que possuem um excelente acervo. Utilizando de artifícios dramáticos de filmagem do cinema comum, mas sem perder o foco em contar fielmente uma história real, o fato é que o gênero vem conquistando fãs.

Para estimular ainda mais este movimento, o Coisa de Cinéfilo selecionou cinco ótimos documentários disponíveis em streamings para você possa se deixar ser conquistado pelo gênero (ou gostar ainda mais).

Blackfish: Fúria Animal (Claro Video)

Quem nunca ouviu falar sobre a orca, baleia assassina? Pois este documentário investiga a criação nociva destes animais em cativeiro com o objetivo recreativo. Focando muito no Seaworld, parque aquático nos EUA que promove show com orcas, nós conhecemos a história impressionante de Tilikum, uma baleia responsável por três mortes e que mostrou os perigos de maltratar estes bichos e como eles lembram e se vingam das pessoas que os fizeram mal.

Três Estranhos Idênticos (Netflix)

Imagine chegar à vida adulta sem saber que você tem irmãos? Agora pense o quão louco seria entrar na faculdade e descobrir uma pessoa igual a você? É justamente isso que acontece em “Três Estranhos Idênticos”, deixando o espectador completamente atordoado com a história impressionante de Edward, David e Robert. Os desdobramentos deste fato, as motivações inacreditáveis que envolvem experimento, tornam este longa extremamente interessante.

Muito Além do Peso (YouTube)

A má alimentação do brasileiro é pauta deste doc nacional que foca na péssima nutrição infantil. Trazendo muitos dados científicos e explicações para como chegamos neste ponto, o filme apresenta argumentos baseadoa em fatos reais, como o fato de que a alimentação industrializada é a mais nociva para a população. Ainda assim, eles contextualizam em questões sociais, tornando as histórias muito mais humanas.

Proibido Nascer no Paraíso (Globoplay)

Você sabia que desde 2004 é proibido a realização de partos no arquipélago de Fernando de Noronha? Em virtude desta medida, as mulheres grávidas da ilha são obrigadas a deixar suas casas e suas famílias quando completam 7 meses, para ir para o continente e terem seus bebês. O documentário acompanha a saga de três mulheres grávidas e como cada uma lida com a imposição, enquanto vamos entendendo as motivações para que isso venha acontecendo.

Britney Spears: A Vida de Uma Estrela (Globoplay)

Desde 2008, após um surto, a cantora do pop Britney Spears vive sob a tutela de seu pai, Jamie. O documentário propõe a análise desde o começo da carreira e os movimentos que aconteceram ao longo de anos que a levaram a desmoronar emocionalmente. Criado por iniciativa dos fãs, o filme questiona a necessidade da tutela se estender por tantos anos, as reais intenções do pai e como a artista vinha pedindo socorro através das redes sociais vigiadas.