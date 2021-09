Cinco times ainda estão invictos na Segunda Divisão do Paraná – Futebol Interior

Curitiba, PR, 04 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua terceira rodada disputada na tarde deste sábado, com destaque para a vitória do PSTC por 3 a 1 em cima do Araucária, em Cornélio Procópio.

Fora este jogo, as demais quatro partidas terminaram empatadas. O PSTC é o líder da competição com sete pontos ganhos, junto com o Apucarana.

CAMPEONATO FRACO E EQUILIBRADO

Passadas três rodadas, cinco equipes ainda não perderam: PSTC, Apucarana, Prudentópolis, União e Independente São Joseense e seis ainda não venceram nenhum jogo: Independente São Joseense, que fez três jogos com três empates; Nacional, Verê, Andraus Brasil, Iguaçu e Araucária.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná está sendo disputada por dez equipes que se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata”, onde os vencedores garantirão o acesso para a primeira divisão em 2022, além de irem para a decisão do título da competição.

Os dois últimos, da primeira fase, serão rebaixados para a terceira e última divisão do Paraná.

Neste ano as novidades são PSTC e União, que foram rebaixados na temporada passada e Verê e Iguaçu, que conquistaram o acesso na Terceira Divisão.

TERCEIRA RODADA

Sábado – 04/09/2021

PSTC 3 x 1 Araucária

União 1 x 1 Apucarana

Nacional 3 x 3 Prudentópolis

Andraus Brasil 1 x 1 Iguaçu

Independente São Joseense 1 x 1 Verê

QUARTA RODADA

Terça-Feira – 07/09/2021

15:30 hs – Andraus Brasil x Nacional

Quarta-Feira – 08/09/2021

15:30 hs – Araucária x Iguaçu

15:30 hs – União x PSTC

15:30 hs – Verê x Prudentópolis

15:30 hs – Apucarana x Independente São Joseense