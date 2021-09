Circuito gastronômico movimenta shopping até 12 de setembro

Até o dia 12 de setembro, os clientes do Shopping Paralela terão à disposição cerca de trinta estabelecimentos participando da 2ª edição do Paralela Gastrô. O evento mobiliza a área de alimentação com uma temática especial. Nesta etapa, a culinária brasileira foi a escolhida.

Participam do circuito gastronômico, os restaurantes Pereira Café, Rei do Pirão, Mariposa, Cazolla entre outros. O shopping está aberto durante a semana de 10h às 22h, e aos Domingos a praça de alimentação funciona das 12h às 21h, e as lojas das 13h às 21h. Continuam os serviços de drive-thru, localizado no estacionamento G2, Espaço Shoplog, , delivery, e vendas online pelo site www.shoppingparalela.com.br