‘Circunstância de jogo’ – Futebol Interior

Goiânia, GO, 24 (AFI) – Além do péssimo futebol apresentado pelo Goiás, que esteve desorganizado em campo no clássico contra o Vila Nova, o técnico Marcelo Cabo terá um trabalho a mais antes do próximo jogo: aparar as arestas com o elenco. O Goiás perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B.

Durante a parada técnica no primeiro tempo aos 30 minutos, o treinador discutiu com o atacante Alef Manga, artilheiro da equipe na Série B com sete gols, mas que nesta sexta-feira teve atuação pífia.

Após a discussão, Manga foi substituído no intervalo por Welliton. Depois do jogo, o técnico Marcelo Cabo minimizou o fato.

“Foi circunstância de jogo, de futebol. Aconteceu a parada técnica, e a substituição dele foi tática, nada mais do que isso”, minimizou Cabo.

O Goiás sofre sua segunda derrota seguida e com 45 pontos vê sua vice-liderança ameaçada, já que pode ser ultrapassado por Botafogo e CRB e ainda ver o Guarani encostar na tabela.

Na próxima rodada, o Goiás volta a jogar já na segunda-feira (27) diante do Vasco em São Januário