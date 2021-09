Cisvale – CE anuncia novo Processo seletivo em todos os níveis: Até R$4,6 mil

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior no Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú – Cisvale

O Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú – Cisvale anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 173 profissionais em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para as unidades de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais (14);

Auxiliar de Serviços Gerais (14); Nível Médio/Técnico: Auxiliar de Saúde Bucal (4); Auxiliar Administrativo (21), Técnico em Informática (4); Técnico em Radiologista (6); Técnico Prótese Dentaria (6); Técnico Saúde Bucal (28); e Técnico Enfermagem (10);

Auxiliar de Saúde Bucal (4); Auxiliar Administrativo (21), Técnico em Informática (4); Técnico em Radiologista (6); Técnico Prótese Dentaria (6); Técnico Saúde Bucal (28); e Técnico Enfermagem (10); Nível Superior: Assistente Social (1), Assistente Administrativo (1), Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Enfermeiro (3), Farmacêutico (1); Médico Angiologista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Mastologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Radiologista (1);Médico Reumatologista (1); Médico Traumatologista e Ortopedista (1); Médico Colonoscopista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Ecocardiograma (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Ginecologista e Obstetra (2); Médico Urologista (1); Médico Endoscopista (1); Médico Ergometrista (1); Nutricionista (1); Odontólogo Buco Maxilo Facial (2); Odontólogo Periodontista (4); Odontólogo Buco Maxilo Facial (2); Odontólogo Endodontista (10); Odontólogo Ortodontista (12); Odontólogo Pacientes Especiais (4); Odontólogo Protesista (11); Psicólogo (2); e Terapeuta Ocupacional (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 4.671,37, por carga horária de de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Cetrede. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 125,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos para cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de outubro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021