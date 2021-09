Civilizações Pré-Colombianas: o que você precisa saber

Civilizações Pré-Colombianas: um resumo

As civilizações pré-colombianas, também denominadas de povos pré-colombianos, foram extremamente importantes para a história geral.

Dessa forma, não é de se surpreender que as principais características desses povos sejam tão abordadas por provas importantes, como o ENEM e os vestibulares.

Vamos conferir, a seguir, um resumo sobre o tema!

Civilizações Pré-Colombianas: introdução

Denominados de “civilizações pré-colombianas” aqueles grupos/sociedades que viviam no continente americano antes do início das Grandes Navegações, caracterizadas pela chegada do navegador Cristóvão Colombo, no ano de 1492.

Diversos foram os povos pré-colombianos. Porém, dentre eles, podemos citar: astecas, incas, maias, aimaras e nazcas.

Civilizações Pré-Colombianas: características

Como mencionamos, existem diversos povos que fizeram parte das chamadas civilizações pré-colombianas. Porém, no artigo de hoje estudaremos somente três: os incas, os maias e os astecas.

Civilizações Pré-Colombianas: maias

A civilização maia se consolidou predominantemente no local em que hoje se encontra o México.

Dentre as principais atividades econômicas realizadas por esse povo, podemos citar o cultivo de algodão, milho e tabaco. Ainda, os mais realizavam também o comércio com outros grupos.

Diversas foram as contribuições deixadas pelos maias para a humanidade. Podemos destacar, por exemplo, as inovações na arquitetura e na astronomia, bem como na matemática e nas artes.

Civilizações Pré-Colombianas: astecas

Dentre as civilizações pré-colombianas, podemos citar aquela dos astecas, que se desenvolveu na região da Mesoamérica, em que hoje está o México.

A capital asteca era a Tenochtitlán, construída em uma ilha sobre um lago. A sociedade desse povo era organizada em classes sociais, sem possibilidade de mobilidade social.

Ainda, podemos dizer que as atividades agrícolas atuavam como as principais fontes de riquezas da economia asteca. O cultivo agrícola era muito eficiente, uma vez que consistia na realização de ilhas artificiais em cima de um lago, para que pudesse usar o material orgânico do fundo do mesmo.

Civilizações Pré-Colombianas: incas

A civilização inca se desenvolveu nas regiões em que hoje se encontram os seguintes países latino-americanos: Argentina, Equador e Chile.

Os incas tinham o hábito de cultivar coca e milho, além de estabelecerem importantes relações comerciais com outros povos.

Esse povo possuía uma religião politeísta e tinha como tradição honrar os seus deuses por meio de cerimônias e por meio da construção de templos.