Classificado, Criciúma deve ter mudanças para ‘campeonato à parte’ em clássico contra o Figueirense – Futebol Interior

Criciúma, SC, 24 (AFI) – Apesar de já ter conquistado o grande objetivo que era a classificação para a segunda fase, o Criciúma-SC terá um ‘torneio à parte’ nesta 18ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Afinal, neste sábado (25), às 17h, o time carvoeiro faz um clássico catarinense, fora de casa, contra o Figueirense-SC, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis e em caso de vitória, pode garantir uma posição ainda melhor no Grupo B.

Para o duelo, o técnico Paulo Baier deve aproveitar para poupar alguns jogadores, alguns por cansaço e outros que estão pendurados pelo terceiro cartão amarelo, já que na segunda fase os cartões serão zerados. Mesmo assim, ninguém esconde que o Criciúma está focado em um bom resultado neste clássico.

“Independentemente de quem jogar, é um clássico. Por isso temos que ganhar, mesmo sendo fora de casa. Respeitamos demais o Figueirense, pela sua importância no futebol do nosso estado, mas nosso foco é a vitória e vamos fazer de tudo para isso”, disse Luciano Almeida, auxiliar técnico da equipe ainda fazendo mistério sobre a escalação.

Ao todo, dez jogadores estão com dois cartões amarelos na Série C: Alemão Teixeira, Arlison, Dudu Figueiredo, Dudu Vieira, Eduardo, Gustavo, Henan, Hygor, Jessé e Silvinho. Já Henan está suspenso por ter sido expulso no jogo passado. Por isso, alguns jogadores que vem se destacando na Copa Santa Catarina – campeonato estadual que está sendo disputado de forma simultânea com a Série C – devem ganhar as chances de atuar.

Até por conta disso, o Criciúma deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Roberto (Alisson); Claudinho, Genilson, Jessé e Pedro; Léo Costa, Renan Areias (Pedro Rosa), Dudu Figueiredo e Felipe Matheus; Maranhão (Marcão) e Luiz Paulo (Minho). Atualmente, o time carvoeiro soma 30 pontos, enquanto o rival tem 26 e apenas cumpre tabela nesta última rodada.